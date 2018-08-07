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    Колесниченко принесла России 18-е золото чемпионата Европы

    Водные виды Велоспорт
    Российская синхронистка Светлана Колесниченко стала лучшей в произвольной сольной программе на чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго.

    Светлана Колесниченко
    Светлана Колесниченко
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    Колесниченко за свое выступление получила от судей 94,9333 балла.

    Серебро досталось итальянке Линде Черрути (92,5000), а бронза — украинке Елизавете Яхно (92,1333).

    Для Колесниченко это четвертая золотая награда чемпионата Европы в Глазго. Всего же сборная России завоевала уже 18 золотых медалей на турнире и занимает первое место в медальном зачете.

    Российские велогонщицы Диана Климова и Гульназ Бадыкова завоевали серебро в мэдисоне на чемпионате Европы. Они набрали 38 баллов и уступили лишь датчанкам Амалие Дидериксен и Юли Лет, в активе которых 42 балла.

    Российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала бронзовую награду в трековой дисциплине кейрин. Шмелева в главном финале стала третьей, победу одержала француженка Матильда Грос, серебро у бельгийки Ники Дегренделе.

    Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с вышки. По сумме пяти прыжков они набрали 288,60 балла. Победу одержали британки Эден Ченг и Лоис Тулсон (289,74 балла), бронза у немецкого дуэта Мария Курьо/Елена Вассен (284,64). 0

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