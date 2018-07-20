«Мерседес» на год продлил контракт с Боттасом

Командана официальном сайте объявила о подписании контракта с

Валттери Боттас twitter.com/MercedesAMGF1 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Новое соглашение рассчитано на один год. Также в нем прописана опция продления сотрудничества на сезон-2020.

«Это великолепные новости, приятно официально объявить о продлении соглашения здесь, в Хоккенхайме, ведь это не только домашняя для "Мерседеса" трасса, но и здесь я впервые одержал победу в гонках в 2007 году. В этом году я смог сделать шаг вперед, и считаю, что все еще впереди. Нам не всегда везло в гонках в этом сезоне, но команда знает, как я выступаю, и это отличный знак доверия.

Мне нравится работать с этим коллективом, нравится быть напарником Льюиса — у нас хорошие, честные и простые отношения. Мы стремимся показывать результаты. Моя цель — продолжить выступать на самом высоком уровне, делать это без проблем для команды, когда придет время думать о составе на 2020 год», — заявил Боттас.

Накануне, 19 июля, «Мерседес» объявил о продлении сотрудничества с действующим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Контракт британца с командой рассчитан до 2020 года.

Сезон-2019 станет для финна третьим в составе «Мерседеса». Боттас трижды побеждал на Гран-при будучи пилотом этой команды. 0