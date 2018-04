Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира

Российский боец смешанных единоборстводержал победу над американцемв первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе.

Бой, прошедший в Чикаго, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде. Для победы россиянину потребовалось 49 секунд.

Для 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. 38-летний Мир проиграл 12-й бой при 18 победах.

В полуфинале турнира россиянин встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.

Wow 😳 Fedor Emelianenko TKO's Frank Mir and advances to face Chael Sonnen in Bellator's Grand Prix #Bellator198

pic.twitter.com/RUUvIaodaO