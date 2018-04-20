Индия будет бороться за летнюю Олимпиаду-2032

Индия подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, заявил глава Индийской олимпийской ассоциации (IOA)

«Мы собираемся подать заявки на проведение трех мероприятий: юношеских Олимпийских игр в 2026 году, Азиатских игр в 2030 году и летних Олимпийских игр в 2032 году», — цитирует функционера издание Hindustan Times.

«На данный момент процедура подачи заявок на проведение юношеских Игр в 2026 году и Олимпийских игр в 2032 году еще не открылась. Поэтому было бы неуместно что-либо говорить на этот счет», — отметил глава МОК Томас Бах.

Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2020 году в Токио. Право на проведение летних Игр 2024 и 2028 годов получили Париж и Лос-Анджелес соответственно.