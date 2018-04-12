Сборная России по тяжёлой атлетике на ОИ-2020 будет представлена двумя атлетами

Квота сборной России по тяжёлой атлетике на Олимпиаде-2020 в Токио будет урезана до двух атлетов, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Reuters.

IWF: 25 тяжелоатлетов сдали положительные допинг-пробы на ОИ-2008

Такое решение связано с многочисленными допинговыми нарушениями, которые ставили под угрозу место самой тяжёлой атлетики в олимпийской семье.

Другими четырьмя странами с таким радикальным уменьшением квоты стали Казахстан, Азербайджан, Армения и Беларусь.

Это согласуется с новыми правилами Международной федерации тяжёелой атлетики (IWF).

Один из новых пунктов гласит, что если в какой-либо стране в период с 2008 по 2020 год зафиксировано не менее 20 нарушений антидопинговых правил, то на Олимпийских играх она будет представлена лишь одним мужчиной и одной женщиной.

Страны, чьи представители попались на допинге от 10 до 19 раз за аналогичный временной отрезок, получат квоту не более чем на четырёх человек — двух в мужские соревнования и двух в женские.

В эту категорию уже попало девять стран, включая Болгарию, Иран и Индию.

Предусмотрены и более строгие санкции, в том числе полное отстранение от выступлений на Олимпиаде в случае продолжения нарушений до апреля 2020 года, когда заканчивается период квалификации на Игры в Токио.

Напомним, что в конце сентября IWF приостановила членство Федерации тяжёлой атлетики России на 12 месяцев.

Аналогичное наказание наложено на федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, Турции и Украины.

При перепроверке допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов у спортсменов этих стран выявлено по три и более нарушений.