Российский боецпобедил американцав главном бое турнира UFC 223 и завоевал титул чемпиона в легком весе.

Пятираундовый бой, прошедший в субботу в Нью-Йорке, завершился победой Нурмагомедов единогласным решением судей.

Нурмагомедов одержал 26-ю победу в 26 боях. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах и одной ничьей.

- GSP fight in November

- Iaquinta's a real gangster

- Where's the chicken

That's a lot of information to digest, @TeamKhabib #UFC223 pic.twitter.com/N9wS1fpkJy