СБР опубликовал итоговый рейтинг сезона-2017/18

занял первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте организации.

Шипулин, ставший третьим в общем зачете Кубка мира прошедшего сезона, в рейтинге СБР занял первую строчку с 1658 очками. Шипулин возглавил итоговый рейтинг СБР пятый раз подряд.

Второе место занял Александр Логинов (1579), третье — Антон Бабиков (1338).

В женском рейтинге во второй раз в карьере лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт (1480). Вторую строчку заняла Ульяна Кайшева (1209), третью — Ирина Услугина (1208).

Игорь Малиновский и Полина Шевнина заняли первые места в юниорском рейтинге СБР у мужчин и девушек соответственно.