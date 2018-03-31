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    СБР не может дать Гроссу гарантий по новому контракту

    Биатлон
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    Рикко Гросс
    На фото:Рикко Гросс
    Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию о том, что старший тренер мужской команды Рикко Гросс получил предложения из Австрии и Финляндии.

    «Мы с Гроссом вчера вечером, накануне его отъезда, встречались в Ханты-Мансийске и разговаривали на тему его дальнейшей работы. Рикко сказал, что хотел бы до середины апреля получить информацию о том, заинтересован ли СБР в том, чтобы продолжить с ним сотрудничество. Объяснил, что у него есть ряд предложений, что его контракт с СБР истекает 30 апреля, поэтому он хотел бы определиться со своим будущим как можно скорее. На это я ответил, что сейчас вряд ли кто из российских руководителей сможет дать какие-то гарантии на этот счет.

    По разговору с Гроссом у меня сложилось впечатление, что Рикко очень хотел бы остаться в России, и что дело здесь совершенно не в деньгах, а в том, что ему действительно интересно работать с командой. Но я честно сказал ему, что, независимо от того, как будет развиваться ситуация дальше, не готов брать на себя ответственность и что-то заранее обещать. О том, какие именно страны предложили Гроссу сотрудничество, я не спрашивал», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».

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