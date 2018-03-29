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    Ласицкене: IAAF хочет запугать российских легкоатлетов

    Легкая атлетика
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    Мария Ласицкене
    На фото:Мария Ласицкене
    Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила мнение, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) хочет запугать российских легкоатлетов, говоря о возможном запрете выступлений даже в нейтральном статусе.

    «Первая мысль, когда услышала об этом, была: "Что?! Как такое возможно?" Когда уже анализируешь всю ситуацию уже в трезвом состоянии, понимаешь, что они хотят нас запугать. Технически сделать это им будет очень сложно. Как у нас можно забрать даже нейтральный статус? Они же не могут сказать – два года ты нас устраивала, а теперь нет», — сказала Ласицкене, передает «Р-Спорт».

    «Они хотят, чтобы мы больше отчитывались, больше делали. Но я думаю, что федерация и так старается, и мы показываем результатами, что мы честны и чисты перед собой и болельщиками», — добавила спортсменка.

    Ласицкене готова «действовать жестче в отношении ВФЛА»

    Напомним, на данный момент российские легкоатлеты могут участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). При этом ранее глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил, что российским легкоатлетам могут запретить участие в соревнованиях, если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю.

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