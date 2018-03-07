Ласицкене готова «действовать жестче в отношении ВФЛА»

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высотусообщила, что ее удивила реакция руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заявление Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о возможном запрете российским спортсменам выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

«В первую очередь меня удивляет реакция нашей федерации. Когда глава комиссии ВФЛА по восстановлению Александр Паркин в интервью говорит, что на подобные заявления IAAF могло повлиять наше успешное выступление на чемпионате мира в Бирмингеме, ничего кроме недоумения это не вызывает. Да и пункт о планировании национального тестирования россиян, о котором просит IAAF, появился еще в ноябрьском отчете рабочей группы. Он есть на сайте IAAF, да и был прислан в нашу федерацию.

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Жаль, что для ВФЛА это тоже сейчас стало неожиданностью. Каковы наши действия? Если в июле из-за не выполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жестко в отношении ВФЛА. Вариантов в этом направлении несколько», – цитирует «Р-Спорт» Ласицкене.