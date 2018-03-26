Цветков не назвал бы этот сезон провальным

Российский биатлонист, выигравший масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени, подвел итоги сезона-2017/18.

«Уже неоднократно говорил – не считаю правильным паниковать. Если что-то не получается, лучше проанализировать это, поговорить с тренерским коллективом и найти компромисс, который поможет тебе идти к результату.

В принципе, у меня все шло по плану. Я был в неплохой форме перед Олимпиадой, на том же сборе в Мартелле себя очень хорошо чувствовал. Так получилось, что мы не поехали на Игры. Но здесь уже не в наших силах было что-то изменить. Просто продолжал подготовку, восстанавливал силы.

Провел неплохой сбор в Петербурге перед этапом в Контиолахти. Знал, что мне нужно пару гонок выдать на сто процентов. То, что не получилось в Финляндии на эстафете. Немного расстроился, но знал, что готов бороться. И в следующих гонках у меня результаты были гораздо лучше.

Во многих моментах я доволен тем, как сложился сезон. Немного недоволен стрельбой по ходу сезона, у меня не все получалось, что я хотел. В некоторых гонках были проблемы с лыжами. Но на три последних этапа я выполнил свой план на сто процентов. Концовкой я доволен. А началом – в принципе, тоже.

Цветков: Понимал, что рано или поздно должен был выстрелить

Не могу сказать, что это был провальный сезон, ничего не получалось. Я знал, что готов пойти на жертвы ради Олимпиады. Я шел к ней четыре года, и глупо пытаться заработать много кубковых очков, но провалиться на Играх», — приводит слова Цветкова «Спорт-Экспресс».