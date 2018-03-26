Майгуров будет баллотироваться на пост президента СБР

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU)решил принять участие в выборах на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее стало известно, что нынешний глава СБР Александр Кравцов не будет переизбираться на новый срок.

«Я как следует все обдумал и пришёл к решению участвовать в выборах. Биатлон – это моя жизнь, я восемь лет отработал в СБР в качестве вице-президента, параллельно четыре года проработал в техническом комитете IBU, еще четыре – в качестве первого вице-президента этой организации, и, думаю, обладаю необходимой компетенцией, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя СБР», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».

Майгуров дважды становился призером Олимпийских игр (1998 и 2002), трижды побеждал на чемпионатах мира (1996, 1997, 2000).

Выборы нового президента СБР пройдут на конференции 18 мая.