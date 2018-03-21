Авербух: Шансы Загитовой на золото ЧМ выше, чем у Костнер

Известный хореограф, серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льдупрокомментировал итоги короткой программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.

Перед произвольной программой лидирует итальянка Каролина Костнер, которая меньше балла выигрывает у россиянки Алины Загитовой.

«Браво, Каролина! Она, бесспорно, великая фигуристка и сегодня каталась просто блестяще!

Скорее всего, это её заключительный чемпионат мира, проходит он у неё на родине в Италии, всё ей благоволит, включая судей, и всё получается.

Но Алина тоже большой молодец. Она проводит тяжелейший сезон, в ходе которого выиграла все старты. Её главный козырь – это, конечно, произвольная программа.

Если она исполнит её без ошибок — так, как и на Олимпийских играх, то, думаю, сумеет выйти на первое место, ведь её отставание сейчас скорее символическое.

Но если при этом Каролина останется второй, то я буду счастлив, ведь она – настоящее олицетворение женского одиночного катания на протяжении последнего десятилетия.

Думаю, что Алине сложнее выступать в статусе лидера. На неё после Олимпиады оказывается очень большое давление. Конечно, для юной девочки это тяжело.

Но замечу, что Алина всегда катала короткую программу не до конца уверенно – это было и на других стартах до чемпионата мира. Понятно, что и пик формы остался позади – он был на Олимпийских играх.

Но сейчас не стоит сгущать краски, а нужно дождаться произвольной программы. Я по-прежнему считаю, что шансы Алины на золото выше, чем у Каролины», — сказал Авербух изданию «Чемпионат».