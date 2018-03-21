Авербух: Шансы Загитовой на золото ЧМ выше, чем у Костнер

Перед произвольной программой лидирует итальянка Каролина Костнер, которая меньше балла выигрывает у россиянки Алины Загитовой.
«Браво, Каролина! Она, бесспорно, великая фигуристка и сегодня каталась просто блестяще!
Скорее всего, это её заключительный чемпионат мира, проходит он у неё на родине в Италии, всё ей благоволит, включая судей, и всё получается.
Но Алина тоже большой молодец. Она проводит тяжелейший сезон, в ходе которого выиграла все старты. Её главный козырь – это, конечно, произвольная программа.
Если она исполнит её без ошибок — так, как и на Олимпийских играх, то, думаю, сумеет выйти на первое место, ведь её отставание сейчас скорее символическое.
Но если при этом Каролина останется второй, то я буду счастлив, ведь она – настоящее олицетворение женского одиночного катания на протяжении последнего десятилетия.
Думаю, что Алине сложнее выступать в статусе лидера. На неё после Олимпиады оказывается очень большое давление. Конечно, для юной девочки это тяжело.
Но замечу, что Алина всегда катала короткую программу не до конца уверенно – это было и на других стартах до чемпионата мира. Понятно, что и пик формы остался позади – он был на Олимпийских играх.
Но сейчас не стоит сгущать краски, а нужно дождаться произвольной программы. Я по-прежнему считаю, что шансы Алины на золото выше, чем у Каролины», — сказал Авербух изданию «Чемпионат».