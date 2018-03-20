ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    В России проведут дополнительные соревнования для паралимпийцевне, не допущенных на Игры-2018

    Олимпизм
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Владимир Путин
    На фото:Владимир Путин
    Президент России Владимир Путин на встрече с российскими спортсменами – победителями и призерами XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) сообщил, что в этом году пройдёт ряд соревнований для паралимпийцев, которые не были допущены на Игры-2018.

    «Мы проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом и, конечно, призовые за победу у них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Олимпийских игр в Пхенчхане», — цитирует Путина «Р-Спорт».

    Глава государства также поблагодарил всех специалистов, помогавшим спортсменам.

    «Подчеркну, что восхищения и благодарностей достойны абсолютно все участники Игр. Но особые слова хочу адресовать тем, кто помогает паралимпийцам пройти долгий трудный путь к успеху — замечательным тренерам, врачам, методистам, конструкторам специального оборудования, ассистентам, которые буквально вели атлетов к победе. Уверен, вам очень непросто смириться, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх», — сказал Путин.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 20/03
    • Колобков: Если от нас требуют признать доклад Макларена, то никаких доказательств нет
  • 16/03
    • Федорова завоевала малый Хрустальный глобус в слоупстайле
  • 14/03
    • В Украине официально объявили о бойкоте всех соревнований в России
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Федор Емельяненко проиграл Мэтту МитрионуИмператор сокрушен. Катастрофа в Нью-ЙоркеСМИ о поражении Федора ЕмельяненкоВ России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допингТом БрэдиТриумф волиПодводим итоги одного из самых эпичных Супербоулов в истории НФЛЕвгения МедведеваОжидаемый триумф лунной девочкиСМИ о победе Евгении Медведевой на чемпионате Европы
    Подробный разбор
  • Запредельный уровень. Юная конкурентка Загитовой и Медведевой
  • Россиянка Александра Трусова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, установив несколько рекордов
    •
  • Бенефис Шипулина и разочарование от смешанных эстафет
  • Итоги седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Победы «Магнитки» и «Трактора»
  • Прогнозы и ставки на хоккей 20 марта
  • 6,82
    •
  • Найдет ли Кошечкин свою игру в третьем матче с «Ак Барсом»?
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 20 марта
  • 1,92
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 10:17
    • Колобков: Если от нас требуют признать доклад Макларена, то никаких доказательств нет
  • 09:49
    • Женская сборная России по керлингу уступила китаянкам в матче ЧМ
  • 08:53
    • Лидер женской сборной Украины по биатлону хочет завершить карьеру
  • 19:30
    • Российские керлингистки уступили итальянкам на чемпионате мира
  • 16:58
    • Бьорндален выступит на этапе КМ в Тюмени
  • 19/03
    • Российские гимнасты победили в командном многоборье на этапе КМ в Штутгарте
  • 19/03
    • Российские керлингистки победили сборную Швейцарии в матче ЧМ
  • 18/03
    • Южная Корея выиграла мужскую и женскую эстафеты на ЧМ, Россия — без медалей
  • 18/03
    • Елистратов — бронзовый призер ЧМ на дистанции 3000 м
  • 18/03
    • Шорт-трекистка Просвирнова — серебряный призер ЧМ
  • 18/03
    • Ярошенко: Скептически относился к авансам, которые раздавались Кайшевой
  • 18/03
    • Бабиков: Болельщик крикнул «С Богом» на русском, и я отвлекся
  • 18/03
    • Цветков: Поддержали Шипулина и посоветовали не зацикливаться
  • Бенефис Норвегии, Борьба Кузьминой и Домрачевой, бронза России в мужской эстафете
  • Итоги этапа Кубка Мира в Хольменколлене
    • 18/03/2018 в 20:03
  • 18/03
    • Малышко: У Шипулина нет никакой проблемы, он просто устал
  • 18/03
    • Бессеберг: Хочу знать критерии, по которым биатлонистов РФ допускали на Игры
  • 18/03
    • Российские конькобежки выиграли командный спринт в Минске
  • 18/03
    • Женская сборная России по керлингу обыграла команду США в матче ЧМ
  • 18/03
    • Норвегия выиграла мужскую эстафету в Холменколлене, Россия — третья
  • 18/03
    • Лыжник Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ