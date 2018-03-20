В России проведут дополнительные соревнования для паралимпийцевне, не допущенных на Игры-2018

«Мы проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом и, конечно, призовые за победу у них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Олимпийских игр в Пхенчхане», — цитирует Путина «Р-Спорт».
Глава государства также поблагодарил всех специалистов, помогавшим спортсменам.
«Подчеркну, что восхищения и благодарностей достойны абсолютно все участники Игр. Но особые слова хочу адресовать тем, кто помогает паралимпийцам пройти долгий трудный путь к успеху — замечательным тренерам, врачам, методистам, конструкторам специального оборудования, ассистентам, которые буквально вели атлетов к победе. Уверен, вам очень непросто смириться, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх», — сказал Путин.