В России проведут дополнительные соревнования для паралимпийцевне, не допущенных на Игры-2018

Президент Россиина встрече с российскими спортсменами – победителями и призерами XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) сообщил, что в этом году пройдёт ряд соревнований для паралимпийцев, которые не были допущены на Игры-2018.

«Мы проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом и, конечно, призовые за победу у них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Олимпийских игр в Пхенчхане», — цитирует Путина «Р-Спорт».

Глава государства также поблагодарил всех специалистов, помогавшим спортсменам.

«Подчеркну, что восхищения и благодарностей достойны абсолютно все участники Игр. Но особые слова хочу адресовать тем, кто помогает паралимпийцам пройти долгий трудный путь к успеху — замечательным тренерам, врачам, методистам, конструкторам специального оборудования, ассистентам, которые буквально вели атлетов к победе. Уверен, вам очень непросто смириться, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх», — сказал Путин.