Российские керлингистки победили сборную Швейцарии в матче ЧМ

Женская сборнаяпо керлингу одолела командув матче кругового турнира на чемпионате мира в Норт-Бей (Канада).

Игра закончилась со счетом 8:4 в пользу россиянок.

За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Анна Сидорова.

Ранее россиянки обыграли Шотландию (8:4) и США (8:5) и с тремя победами делят со Швецией первое место.

В других матчах игрового дня команда Японии одержала победу над датчанками (9:2), сборная Швеции была сильнее итальянок (9:1).

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала.

Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал — на 25 марта.