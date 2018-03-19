Российские керлингистки победили сборную Швейцарии в матче ЧМ

Игра закончилась со счетом 8:4 в пользу россиянок.
За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Анна Сидорова.
Ранее россиянки обыграли Шотландию (8:4) и США (8:5) и с тремя победами делят со Швецией первое место.
В других матчах игрового дня команда Японии одержала победу над датчанками (9:2), сборная Швеции была сильнее итальянок (9:1).
На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала.
Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал — на 25 марта.