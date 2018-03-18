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    Бессеберг: Хочу знать критерии, по которым биатлонистов РФ допускали на Игры

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    Андерс Бессеберг
    На фото:Андерс Бессеберг
    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подчеркнул, что не понимает критериев, по которым российские биатлонисты получали от МОК допуск на Игры в Пхенчхан.

    В Олимпиаде смогли принять участие только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

    «Все федерации по зимним олимпийским видам спорта отправили одно общее письмо, мы спросили по каким критериям МОК определял, кого приглашать на Игры, а кого не приглашать, потому что все мы были удивлены, ведь очень многие спортсмены не оказались в списках приглашенных.

    Мы получили общий ответ, мол, у всех спортсменов причины недопуска разные. Это все, что мы могли сделать, мы общались со многими федерациями и действительно надеялись получить конкретный список критериев, но нам его так и не предоставили.

    Проблема в том, что Олимпийские игры проводим не мы, а МОК, и он волен приглашать или не приглашать спортсменов на соревнования. Максимум, что мы могли сделать — это задать вопрос, на который, впрочем, не получили ответа.

    Я очень хочу знать критерии, по которым допускали российских спортсменов, только тогда я смогу сформировать какое-то мнение, пока я ничего не понимаю», — цитирует Бессеберга ТАСС со ссылкой на эфир передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

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