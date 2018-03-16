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    Егорова и Услугина — призеры спринта в Ханты-Мансийске

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    Ирина Услугина
    На фото:Ирина Услугина
    В Ханты-Мансийске женской спринтерской гонкой на 7,5 километра стартовал финальный этап Кубка IBU.

    Победу с чистой стрельбой одержала австрийка Юлия Швайгер, преодолевшая дистанцию за 23 минуты 19,3 секунды.

    Россиянки Анастасия Егорова и Ирина Услугина допустили по два промаха, но стали серебряным и бронзовым призерами соответственно.

    В десятку сильнейших также вошла Евгения Павлова, которая с двумя промахами стала девятой.

    Кубок IBU. Ханты-Мансийск. Спринт, 7,5 км. Женщины

    1. Юлия Швайгер (Австрия) — 23.19,3 (0)
    2. Анастасия Егорова (Россия) +10,3 (2)
    3. Ирина Услугина (Россия) +26,9 (2)
    9. Евгения Павлова (Россия) +1.04,0 (2)
    12. Кристина Резцова (Россия) +1.21,1 (3)
    23. Маргарита Васильева (Россия) +1.50,9 (5)
    25. Полина Шевнина (Россия) +1.56,5 (3)

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