Егорова и Услугина — призеры спринта в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске женской спринтерской гонкой на 7,5 километра стартовал финальный этап Кубка IBU.

Победу с чистой стрельбой одержала австрийка Юлия Швайгер, преодолевшая дистанцию за 23 минуты 19,3 секунды.

Россиянки Анастасия Егорова и Ирина Услугина допустили по два промаха, но стали серебряным и бронзовым призерами соответственно.

В десятку сильнейших также вошла Евгения Павлова, которая с двумя промахами стала девятой.

Кубок IBU. Ханты-Мансийск. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Юлия Швайгер (Австрия) — 23.19,3 (0)

2. Анастасия Егорова (Россия) +10,3 (2)

3. Ирина Услугина (Россия) +26,9 (2)

9. Евгения Павлова (Россия) +1.04,0 (2)

12. Кристина Резцова (Россия) +1.21,1 (3)

23. Маргарита Васильева (Россия) +1.50,9 (5)

25. Полина Шевнина (Россия) +1.56,5 (3)