Шубенков: Со спортом в России все очень плохо

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерамирассказал о снижении популярности спорта в России.

«Все очень плохо, я бы сказал. Культ спорта был очень серьезный в Советском Союзе. Сейчас такого нет даже близко. Футбол, например, самый популярный спорт в стране, но и его популярность стремительно падает, потому что падает интерес к спорту в целом. Даже лет 10-15 назад дела были намного лучше в этой сфере.

С нашим видом спорта все еще сложнее. Про атлетов обычно вспоминают разве что на Олимпиаде. Если же я, например, участвую в забеге в Барнауле, собрать болельщиков очень сложно. Для сравнения в других странах люди порой платят только за то, чтобы посмотреть на меня.

Проблема популярности — лишь одна из. Основная проблема — с тренерами. Новые не приходят, а старые уже не подходят под современные реалии.

Особенно это касается допинговой темы. Эти тренеры в годы своей молодости научились достигать результатов с помощью веществ и по-другому не умеют. Ведь 30 лет назад, можно сказать, и не было никакого допинг-контроля. То есть он, конечно, был, но в сравнении с сегодняшним допинг-контролем — это небо и земля. Где-то, конечно, у нас есть хорошие специалисты, но их очень мало», — приводит слова Шубенкова PunkYou.