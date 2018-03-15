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    Шубенков: Со спортом в России все очень плохо

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    Сергей Шубенков
    На фото:Сергей Шубенков
    Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о снижении популярности спорта в России.

    «Все очень плохо, я бы сказал. Культ спорта был очень серьезный в Советском Союзе. Сейчас такого нет даже близко. Футбол, например, самый популярный спорт в стране, но и его популярность стремительно падает, потому что падает интерес к спорту в целом. Даже лет 10-15 назад дела были намного лучше в этой сфере.

    С нашим видом спорта все еще сложнее. Про атлетов обычно вспоминают разве что на Олимпиаде. Если же я, например, участвую в забеге в Барнауле, собрать болельщиков очень сложно. Для сравнения в других странах люди порой платят только за то, чтобы посмотреть на меня.

    Проблема популярности — лишь одна из. Основная проблема — с тренерами. Новые не приходят, а старые уже не подходят под современные реалии.

    Особенно это касается допинговой темы. Эти тренеры в годы своей молодости научились достигать результатов с помощью веществ и по-другому не умеют. Ведь 30 лет назад, можно сказать, и не было никакого допинг-контроля. То есть он, конечно, был, но в сравнении с сегодняшним допинг-контролем — это небо и земля. Где-то, конечно, у нас есть хорошие специалисты, но их очень мало», — приводит слова Шубенкова PunkYou.

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