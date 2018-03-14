Латыпов выиграл квалификацию в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Россиянинвыиграл квалификацию в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

23-летний биатлонист показал время 7 минут 41,4 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Все российские спортсмены попали в тридцадку и выступят в финале, который состоится позднее в среду.

Кубок IBU. Мужчины. Суперспринт. Квалификация

1. Эдуард Латыпов (Россия) – 7.41,4 (0 доп. патронов)

2. Аслак Ненсетер (Норвегия) – отставание 1,3 (0)

3. Петр Пащенко (Россия) – 1,7 (0)

4. Торстейн Стенерсен (Швеция) – 2,9 (0)

5. Филипп Наврат (Германия) – 5,0 (0)

6. Алексей Волков (Россия) – 5,8 (0)

11. Никита Поршнев (Россия) – 18,9 (0)

19. Алексей Слепов (Россия) – 37,9 (0)

27. Василий Томшин (Россия) – 44,6 (1)