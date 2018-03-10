Шипулин извинился за свое выступление в сингл-миксте

Российский биатлонистпрокомментировал свое выступление в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Контиолахти, где он выступал вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.

«Мне очень обидно, хочу извиниться перед всеми, кто ожидал медаль. Попросился выступать сам, хотел бежать с Катей. Планировал оказаться в тройке, но не получилось.

Думаю, что если бы круг был бы немного подлиннее, то тогда бы смог попробовать побороться за тройку. Я, к сожалению, не справился с последней стрельбой.

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Сингл-микст стал интереснее, конкуренция возросла. Я получил огромное удовольствие от того, что удалось "проработаться". Жаль, что не удалось получить медаль», – сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».