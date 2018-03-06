Сингл-микст в биатлоне может быть включен в программу зимних Олимпиад

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит предложения международных федераций по включению новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022, информирует Inside The Games.

Международный союз биатлонистов (IBU) предлагает включить в программу Олимпийских игр сингл-микст, который можно увидеть на этапах Кубка мира.

Международный союз конькобежцев (ISU) считает уместным добавление в программу Игр соревнования по синхронному катанию среди фигуристов. Также в шорт-треке может быть добавлена командная дисциплина.

Федерация санного спорта (FIL) предложила включить в программу Олимпиад еще шесть дисциплин – спринты у мужчин, женщин и в двойках, женские двойки, а также натурбан.

Лыжная FIS предлагает включить состязания в двоеборье у женщин, смешанный турнир по прыжкам с трамплина, биг-эйр во фристайле, параллельный слалом в горных лыжах, а также вернуть соревнования в параллельном слаломе у сноубордистов. Рассматриваются также и другие дисциплины во фристайле.