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    Сингл-микст в биатлоне может быть включен в программу зимних Олимпиад

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    Участники биатлонного Сингл-микста
    На фото:Участники биатлонного Сингл-микста
    Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит предложения международных федераций по включению новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022, информирует Inside The Games.

    Международный союз биатлонистов (IBU) предлагает включить в программу Олимпийских игр сингл-микст, который можно увидеть на этапах Кубка мира.

    Международный союз конькобежцев (ISU) считает уместным добавление в программу Игр соревнования по синхронному катанию среди фигуристов. Также в шорт-треке может быть добавлена командная дисциплина.

    Федерация санного спорта (FIL) предложила включить в программу Олимпиад еще шесть дисциплин – спринты у мужчин, женщин и в двойках, женские двойки, а также натурбан.

    Лыжная FIS предлагает включить состязания в двоеборье у женщин, смешанный турнир по прыжкам с трамплина, биг-эйр во фристайле, параллельный слалом в горных лыжах, а также вернуть соревнования в параллельном слаломе у сноубордистов. Рассматриваются также и другие дисциплины во фристайле.

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