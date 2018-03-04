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    Фаткулина стала третьей на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

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    Ольга Фаткулина
    На фото:Ольга Фаткулина
    Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Чанчуне (Китай).

    Фаткулина стала третьей со временем 37,96 секунды. Первой стала японка Нао Кодайра (37,72 секунды), второй — голландка Йорин Тер Морс (37,86).

    Ангелина Голикова показала четвертое время (37,99), Дарья Качанова — пятое (38,20).

    В общем зачете лидирует Кодайра. Фаткулина (+3,22) идет четвертой, Голикова (+3,79) – пятой, Качанова (+75,01) – 20-й.

    Турнир в Чанчуне завершится в воскресенье.

    Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Женщины. 500 м. 2-й забег

    1. Нао Кодаира (Япония) – 37,72
    2. Йорин Тер Морс (Голландия) – 37,86
    3. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,96
    4. Ангелина Голикова (Россия) – 37,99
    5. Дарья Качанова (Россия) – 38,20
    6. Бриттани Боу (США) – 38,26

    Положение после трех дистанций

    1. Нао Кодаира (Япония) – 112,790
    2. Йорин Тер Морс (Голландия) – 113,140
    3. Бриттани Боу (США) – 113,950
    4. Ольга Фаткулина (Россия) – 114,400
    5. Ангелина Голикова (Россия) – 114,685
    6. Маррит Ленстра (Голландия) – 114,935
    20. Дарья Качанова (Россия) – 150,295

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