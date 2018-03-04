Фаткулина стала третьей на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

Фаткулина стала третьей со временем 37,96 секунды. Первой стала японка Нао Кодайра (37,72 секунды), второй — голландка Йорин Тер Морс (37,86).
Ангелина Голикова показала четвертое время (37,99), Дарья Качанова — пятое (38,20).
В общем зачете лидирует Кодайра. Фаткулина (+3,22) идет четвертой, Голикова (+3,79) – пятой, Качанова (+75,01) – 20-й.
Турнир в Чанчуне завершится в воскресенье.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Женщины. 500 м. 2-й забег
1. Нао Кодаира (Япония) – 37,72
2. Йорин Тер Морс (Голландия) – 37,86
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,96
4. Ангелина Голикова (Россия) – 37,99
5. Дарья Качанова (Россия) – 38,20
6. Бриттани Боу (США) – 38,26
Положение после трех дистанций
1. Нао Кодаира (Япония) – 112,790
2. Йорин Тер Морс (Голландия) – 113,140
3. Бриттани Боу (США) – 113,950
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 114,400
5. Ангелина Голикова (Россия) – 114,685
6. Маррит Ленстра (Голландия) – 114,935
20. Дарья Качанова (Россия) – 150,295