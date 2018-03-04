Фаткулина стала третьей на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

Россиянказаняла третье место на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Чанчуне (Китай).

Фаткулина стала третьей со временем 37,96 секунды. Первой стала японка Нао Кодайра (37,72 секунды), второй — голландка Йорин Тер Морс (37,86).

Ангелина Голикова показала четвертое время (37,99), Дарья Качанова — пятое (38,20).

В общем зачете лидирует Кодайра. Фаткулина (+3,22) идет четвертой, Голикова (+3,79) – пятой, Качанова (+75,01) – 20-й.

Турнир в Чанчуне завершится в воскресенье.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Женщины. 500 м. 2-й забег

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,72

2. Йорин Тер Морс (Голландия) – 37,86

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,96

4. Ангелина Голикова (Россия) – 37,99

5. Дарья Качанова (Россия) – 38,20

6. Бриттани Боу (США) – 38,26

Положение после трех дистанций

1. Нао Кодаира (Япония) – 112,790

2. Йорин Тер Морс (Голландия) – 113,140

3. Бриттани Боу (США) – 113,950

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 114,400

5. Ангелина Голикова (Россия) – 114,685

6. Маррит Ленстра (Голландия) – 114,935

20. Дарья Качанова (Россия) – 150,295