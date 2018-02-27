Глава ФГССР не верит в запрет ВАДА на международные турниры в России

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР)не верит, что ВАДА лишит Россию права проведения международных турниров.

Сегодня в одном российском СМИ появилась информация, что Россия может лишиться права проводить международные турниры по новому кодексу ВАДА в связи с дисквалификацией РУСАДА.

«Все наши соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), и нас это пока что не коснулось.

Верю ли я, что все станет настолько подконтрольно ВАДА? Нужно отделять мух от котлет – то есть ВАДА от проведения международных соревнований.

Я думаю, что ничего такого не будет – какая-то ерунда… На территории России мы проводим различные соревнования – Кубок России, чемпионат страны и другие.

И все они проводились, все работали – даже когда РУСАДА уже лишилось лицензии. Тогда работали независимые антидопинговые агентства, бравшие у атлетов пробы.

Так что мое мнение – все это несвязанная ерунда. Очередная утка», — цитирует gazeta.ru Мельникова.