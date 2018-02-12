IAAF не разрешила трем россиянам участвовать в международных турнирах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций () отклонила заявки трех российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), не были одобрены заявки на участие в международных стартах в нейтральном статусе Артема Примака (тройной прыжок, прыжок в высоту), Тимура Моргунова (прыжки с шестом) и Константина Шабанова (бег).

Отмечается, что IAAF отказал российским спортсменам «в связи с недостаточным временем пребывания в пуле тестирования». Одним из требований IAAF является условие нахождения спортсмена в пуле тестирования не менее 12 месяцев.

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Напомним, российские спортсмены вынуждены получать индивидуальные приглашения и выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях из-за дисквалификации ВФЛА.