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    IAAF не разрешила трем россиянам участвовать в международных турнирах

    Легкая атлетика
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    Константин Шабанов
    На фото:Константин Шабанов
    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки трех российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях.

    Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), не были одобрены заявки на участие в международных стартах в нейтральном статусе Артема Примака (тройной прыжок, прыжок в высоту), Тимура Моргунова (прыжки с шестом) и Константина Шабанова (бег).

    Отмечается, что IAAF отказал российским спортсменам «в связи с недостаточным временем пребывания в пуле тестирования». Одним из требований IAAF является условие нахождения спортсмена в пуле тестирования не менее 12 месяцев.

    Шесть российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг

    Напомним, российские спортсмены вынуждены получать индивидуальные приглашения и выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях из-за дисквалификации ВФЛА.

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