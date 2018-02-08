Шесть российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг

Шесть российских легкоатлетов признали санкции(IAAF) за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики, российские спортсмены подписали форму признания санкций IAAF за нарушение антидопинговых правил.

В числе тех, кто подписал форму признания — олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова, которую обвинили в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали на два года — до 30 июня 2018 года.

Повторный анализ допинг-пробы Чичеровой с Олимпиады-2008, где россиянка взяла «бронзу», выявил наличие запрещенного препарата «туринабола».

Кроме того, санкции IAAF признали прыгун в длину Кирилл Сухарев, ходок Михаил Рыжов, а также бегуны Юлия Зарипова, Татьяна Андрианова и Евгений Борисов.

IAAF изменила критерии допуска российских атлетов к стартам