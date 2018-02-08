ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Шесть российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг

    Легкая атлетика Допинг Олимпизм
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Анна Чичерова
    На фото:Анна Чичерова
    Шесть российских легкоатлетов признали санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил.

    Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики, российские спортсмены подписали форму признания санкций IAAF за нарушение антидопинговых правил.

    В числе тех, кто подписал форму признания — олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова, которую обвинили в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали на два года — до 30 июня 2018 года.

    Повторный анализ допинг-пробы Чичеровой с Олимпиады-2008, где россиянка взяла «бронзу», выявил наличие запрещенного препарата «туринабола».

    Кроме того, санкции IAAF признали прыгун в длину Кирилл Сухарев, ходок Михаил Рыжов, а также бегуны Юлия Зарипова, Татьяна Андрианова и Евгений Борисов.

    IAAF изменила критерии допуска российских атлетов к стартам

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Справедливость. Сочинцы оправданы
  • Все о важном решении CAS
    •
  • 03/02
    • Собчак не сомневается, что Родченков говорит правду
  • 03/02
    • Во время Олимпиады-2018 возьмут 2500 допинг-проб
  • 02/02
    • Зеппельт: Большая ошибка в том, что МОК не наказал всю систему спорта РФ
  • 01/02
    • CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Федор Емельяненко проиграл Мэтту МитрионуИмператор сокрушен. Катастрофа в Нью-ЙоркеСМИ о поражении Федора ЕмельяненкоРичард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада МакларенаТом БрэдиТриумф волиПодводим итоги одного из самых эпичных Супербоулов в истории НФЛВиталий МуткоА воз и ныне тамЧто ждет российский спорт после Олимпиады-2016?
    Подробный разбор
  • Россия без Кайшевой, но с Волковым, Норвегия с Бьорндаленом, Франция с Фуркадом
  • Превью чемпионата Европы по биатлону-2018
    •
  • Медаль Шипулина, благородная Домрачева, очередная дуэль Фуркада и Бё
  • Итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Виннипег» — «Сент-Луис». Кто победит в битве лидеров Центрального дивизиона?
  • «Виннипег» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля
  • 1,93
    •
  • «Айлендерс» попробуют взять реванш у «Детройта»
  • «Айлендерс» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля
  • 2,02
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 07/02
    • Сборная России сыграет с Португалией в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
  • 06/02
    • Ласицкене выиграла 33-й турнир подряд, победив в Словакии
  • 05/02
    • Велогонщику Савицкому требуется удаление почки
  • Триумф «Филадельфии». Первый и особенный
  • В США состоялось самое масштабное событие года
    • 05/02/2018 в 12:06
  • 05/02
    • «Филадельфия» впервые в истории выиграла Супербоул
  • 04/02
    • Россиянки выиграли этап Кубка мира по фехтованию
  • 04/02
    • Бывший глава WADA раскритиковал решение CAS по российским спорстменам
  • 04/02
    • Словения стала соперником России по четвертьфиналу Евро-2018
  • 03/02
    • Россия сыграла вничью с Казахстаном на ЧЕ по мини-футболу
  • 03/02
    • Во время Олимпиады-2018 возьмут 2500 допинг-проб
  • 03/02
    • Логинов победил в гонке преследования на этапе Кубка IBU
  • 03/02
    • Устюгов – третий в классическом марафоне на 50 км в Италии
  • 03/02
    • Загоруйко выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU
  • 03/02
    • Собчак не сомневается, что Родченков говорит правду
  • 02/02
    • Логинов – победитель спринта на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло
  • 02/02
    • Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло
  • 02/02
    • Зеппельт: Большая ошибка в том, что МОК не наказал всю систему спорта РФ
  • Справедливость. Сочинцы оправданы
  • Все о важном решении CAS
    • 02/02/2018 в 11:50
  • 01/02
    • Васнецова взяла бронзу в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ
  • 01/02
    • Российский биатлонист выиграл индивидуальную гонку на юниорском ЧЕ
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ