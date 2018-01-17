IAAF изменила критерии допуска российских атлетов к стартам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) упростила процедуру получения нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях российскими легкоатлетами.

Об этом рассказала руководитель пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

«Мы получили ответ от IAAF на письмо президента федерации (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина с просьбой изменить критерии допуска к соревнованиям.

В нем, в частности, говорится, что Совет IAAF не будет наказывать в 2018 году заявителей, исключенных из пула тестирования IAAF в октябре 2017 года.

Это будет сделано при условии, что они продолжали предоставлять данные по своему полному и непрерывному местонахождению в (систему) ADAMS с даты их исключения», — цитирует Юхареву «Р-Спорт».

IAAF не ответила ни на одну из 60 индивидуальных заявок российских спортсменов

В письме IAAF также говорится, что ВФЛА должна подтвердить, поддерживает ли она заявку спортсмена и на каких основаниях. IAAF предпочитает, чтобы все заявки российских атлетов по-прежнему направлялись в организацию через ВФЛА вместе с сопроводительным письмом федерации.