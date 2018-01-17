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    IAAF изменила критерии допуска российских атлетов к стартам

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    Российские болельщики
    На фото:Российские болельщики
    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) упростила процедуру получения нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях российскими легкоатлетами.

    Об этом рассказала руководитель пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

    «Мы получили ответ от IAAF на письмо президента федерации (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина с просьбой изменить критерии допуска к соревнованиям.

    В нем, в частности, говорится, что Совет IAAF не будет наказывать в 2018 году заявителей, исключенных из пула тестирования IAAF в октябре 2017 года.

    Это будет сделано при условии, что они продолжали предоставлять данные по своему полному и непрерывному местонахождению в (систему) ADAMS с даты их исключения», — цитирует Юхареву «Р-Спорт».

    IAAF не ответила ни на одну из 60 индивидуальных заявок российских спортсменов

    В письме IAAF также говорится, что ВФЛА должна подтвердить, поддерживает ли она заявку спортсмена и на каких основаниях. IAAF предпочитает, чтобы все заявки российских атлетов по-прежнему направлялись в организацию через ВФЛА вместе с сопроводительным письмом федерации.

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