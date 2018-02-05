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    Велогонщику Савицкому требуется удаление почки

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    Иван Савицкий
    На фото:Иван Савицкий
    Российскому велогонщику Ивану Савицкому требуется удаление почки, после которого он, скорее всего, не сможет продолжить выступления.

    Савицкий выступал в составе «Газпром-Русвело», а также в составе сборной России по велоспорту на треке и шоссе.

    «Ивану предстоит завязать со спортивной деятельностью в связи с предстоящей операцией по удалению почки. На данный момент ждем одобрения на квоту», — сообщила «Р-Новости» жена Савицкого Мария, отметив что спортсмену ставится диагноз рак почки.

    В Федерации велосипедного спорта России отметили, что сделают обращение в региональную федерацию, чтобы при соответствующей помощи Москомспорта Савицкий мог получить медицинское обслуживание хорошего уровня и вопрос был решен в кратчайшие сроки.

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