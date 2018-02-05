Велогонщику Савицкому требуется удаление почки

Российскому велогонщикутребуется удаление почки, после которого он, скорее всего, не сможет продолжить выступления.

Савицкий выступал в составе «Газпром-Русвело», а также в составе сборной России по велоспорту на треке и шоссе.

«Ивану предстоит завязать со спортивной деятельностью в связи с предстоящей операцией по удалению почки. На данный момент ждем одобрения на квоту», — сообщила «Р-Новости» жена Савицкого Мария, отметив что спортсмену ставится диагноз рак почки.

В Федерации велосипедного спорта России отметили, что сделают обращение в региональную федерацию, чтобы при соответствующей помощи Москомспорта Савицкий мог получить медицинское обслуживание хорошего уровня и вопрос был решен в кратчайшие сроки.