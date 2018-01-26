Варвинец выиграла спринт на ЧЕ, Сливко – четвертая

Дистанцию в 7,5 километра Варвинец преодолела за 20 минут 54,1 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второе место заняла француженка Хлое Шевалье, которая при одном промахе проиграла лидеру 12,5 секунды.
Третьей стала японка Фуюко Татидзаки, которая при идеальной стрельбе уступила победительнице 15,5 километра.
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Лучшая из россиянок Виктория Сливко заняла четвертое место. Светлана Миронова – 11-я, Ирина Старых – 15-я, Анастасия Загоруйко – 31-я, Валерия Васнецова – 33-я, Анастасия Морозова – 49-я.
Чемпионат Европы. Риднаун (Италия). Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Ирина Варвинец (Украина) — 20.54,1 (0)
2. Хлое Шевалье (Франция) +12,5 (1)
3. Фуюко Татидзаки (Япония) +15,5 (0)
4. Виктория Сливко (Россия) +17,6 (0)
11. Светлана Миронова (Россия) +39,0 (3)
15. Ирина Старых (Россия) +53,0 (1)
31. Анастасия Загоруйко (Россия) +1.15,7 (2)
33. Валерия Васнецова (Россия) +1.18,8 (2)
49. Анастасия Морозова (Россия) +1.43,5 (1)