У Шипулина остались силы на масс-старт

Российский биатлонистпрокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, где он выиграл бронзу.

«Первым же выстрелом промахиваться – это очень неприятно, но впереди было еще три рубежа. Я понимал, что и я могу стрельнуть чисто, и соперники могут ошибаться. Это биатлон, здесь ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Многое решалось на огневом рубеже. Но я верил в себя и шел по дистанции, пытался догонять.

Почти всю дистанцию сегодня я шел один. Хочется, конечно, чтобы были соперники впереди, чтобы за ними можно было посидеть. Все-таки это контактная гонка, хочется поконкурировать, посмотреть, кто в каком состоянии.

Шипулин – третий в гонке преследования в Антхольц-Антерсельве

Не сказал бы, что выкладывался на максимум. Самая главная задача была – хорошо отстреляться на рубежах. Почти справился, чуть-чуть не хватило. Первый выстрел меня подвел. Но в целом, если учесть, что первые два спортсмена недосягаемые и весь сезон, и его сегодня были, то выступил я сегодня неплохо.

Силы на масс-старт остались. Сегодня старался идти экономно. Старты три дня подряд, тем более в горах – это не так просто. Поэтому особенно последние круги сегодня шел с мыслью, что завтра масс-старт и соперники будут очень сильны», — приводит слова Шипулина Biathlonrus.com.