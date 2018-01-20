Боброва и Соловьев завоевали серебро в танцах на льду, Степанова и Букин – бронзу

По итогам короткого и произвольного танцев французский дуэт набрал 203,16 балла, установив мировые рекорды по общей сумме баллов и в произвольной программе.
Второе место заняли россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, результат которых составил 187,13 балла.
Третьими стали еще одни представители России Александра Степанова и Иван Букин – 184,86 балла.
Другой российский дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро стал шестым – 168,45 балла.
Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 121,87 (мировой рекорд)2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 112,703. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 109,484. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 106,175. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 105,896. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 103,107. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 99,878. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 99,689. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 98,9710. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 98,43
Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Итоговый результат
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 203,16 (мировой рекорд)2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 187,133. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 184,864. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 180,655. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 177,756. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 168,457. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 168,428. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 165,039. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 164,9010. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 164,48