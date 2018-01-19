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    Алиев завоевал серебро на ЧЕ, Коляда – бронзу

    Чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧЕ по фигурному катанию
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    Дмитрий Алиев
    На фото:Дмитрий Алиев
    Россиянин Дмитрий Алиев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

    Алиев, после короткой программы занимавший второе место, в произвольной получил от судей 182,73 балла и набрал в итоге 274,06 балла.

    Другой россиянин Михаил Коляда довольствовался бронзой, получив в сумме от судей 258,90 балла.

    Титул чемпиона Европы сохранил испанец Хавьер Фернандес, результат которого составил 295,55 балла. Для него это уже шестое золото на европейских первенствах.

    Еще один представитель России Александр Самарин (229,81) стал шестым.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Мужчины. Произвольная программа
    1. Хавьер Фернандес (Испания) – 191,732. Дмитрий Алиев (Россия) – 182,73 (личный рекорд)3. Михаил Коляда (Россия) – 175,49 4. Алексей Быченко (Израиль) – 163,475. Денис Васильев (Латвия) – 158,416. Александр Самарин (Россия) – 155,567. Александр Майоров (Швеция) – 154,588. Михал Бржезина (Чехия) – 152,489. Маттео Риццо (Италия) – 141,1710. Шафик Бессеге (Франция) – 140,82...12. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 139,61...14. Морис Квителашвили (Грузия) – 133,73...17. Поль Фентц (Германия) – 122,43
    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Мужчины. Итоговый результат
    1. Хавьер Фернандес (Испания) – 295,552. Дмитрий Алиев (Россия) – 274,06 (личный рекорд)3. Михаил Коляда (Россия) – 258,904. Денис Васильев (Латвия) – 243,525. Алексей Быченко (Израиль) – 238,446. Александр Самарин (Россия) – 229,817. Александр Майоров (Швеция) – 225,868. Михал Бржезина (Чехия) – 225,209. Маттео Риццо (Италия) – 219,4310. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 218,1711. Шафик Бессеге (Франция) – 211,1712. Морис Квителашвили (Грузия) – 210,47...16. Поль Фентц (Германия) – 194,97
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