Алиев завоевал серебро на ЧЕ, Коляда – бронзу

Россиянинзавоевал серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Алиев, после короткой программы занимавший второе место, в произвольной получил от судей 182,73 балла и набрал в итоге 274,06 балла.

Другой россиянин Михаил Коляда довольствовался бронзой, получив в сумме от судей 258,90 балла.

Титул чемпиона Европы сохранил испанец Хавьер Фернандес, результат которого составил 295,55 балла. Для него это уже шестое золото на европейских первенствах.

Еще один представитель России Александр Самарин (229,81) стал шестым.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа 1. Хавьер Фернандес (Испания) – 191,732. Дмитрий Алиев (Россия) – 182,73 (личный рекорд)3. Михаил Коляда (Россия) – 175,49 4. Алексей Быченко (Израиль) – 163,475. Денис Васильев (Латвия) – 158,416. Александр Самарин (Россия) – 155,567. Александр Майоров (Швеция) – 154,588. Михал Бржезина (Чехия) – 152,489. Маттео Риццо (Италия) – 141,1710. Шафик Бессеге (Франция) – 140,82...12. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 139,61...14. Морис Квителашвили (Грузия) – 133,73...17. Поль Фентц (Германия) – 122,43