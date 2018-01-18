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    Фигурное катание. Российские дуэты заняли весь пьедестал, Загитова обогнала Медведеву

    Подробности второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018: расписание и результаты

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    Россияне взяли три медали в соревнованиях спортивных пар
    Россияне взяли три медали в соревнованиях спортивных пар
    twitter.com/elSuperHincha
    В четверг, 18 января, в Москве продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию 2018 года. Спортивные пары разыграют комплект медалей, а одиночницы выступят с короткой программой.

    Женщины. Короткая программа

    Россиянка Алина Загитова стала лучшей в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

    Результат 15-летней Загитовой — 80,27 (лучший в карьере, ранее — 76,27). Второй стала 18-летняя Евгения Медведева — 78,57.

    На третьем месте — итальянка Каролина Костнер (78,30), которая почти на 10 баллов опередила еще одну представительницу России — Марию Сотскову (68,70).

    Произвольную программу женщины представят в субботу (20 января) вечером. Начало — в 18.30 (мск).

    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Женщины. После короткой программы
    1. Алина Загитова (Россия) – 80,27 (личный рекорд)2. Евгения Медведева (Россия) – 78,573. Каролина Костнер (Италия) – 78,30 (личный рекорд)4. Мария Сотскова (Россия) – 68,705. Николь Райичова (Словакия) – 61,016. Анита Остлунд (Швеция) – 56,047. Лорин Лекавалье (Франция) – 55,368. Луна Хендрикс (Бельгия) – 55,139. Алексия Паганини (Швейцария) – 54,9510. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 54,1411. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 52,68

    Спортивные пары. Произвольная программа

    Российские дуэты заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

    Победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, защитившие титул европейских чемпионов.

    Вторыми стали Ксения Столбова и Фёдор Климов, а замкнули тройку сильнейших Наталья Забияко и Александр Энберт.

    Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, стали четвертыми. По итогам двух программ Джеймс и Сипре уступили Забияко и Энберт всего 0,01 балла.

    Отметим, что после короткой программы Тарасова и Морозов были пятыми, Столбова и Климов — третьими, а Забияко и Энберт — вторыми.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Спортивные пары. Произвольная программа
    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 151,23 (личный рекорд)2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 138,963. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 137,23 (личный рекорд)4. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 134,655. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 132,316. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 127,857. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 117,818. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 113,169. Пэйдж Коннорс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 111,2310. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 102,99
    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Спортивные пары. Итог
    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 221,602. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 211,013. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 210,18 (личный рекорд)4. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 210,175. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 204,206. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 192,387. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 181,758. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 170,219. Пэйдж Коннорс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 163,5510. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 160,47
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