Провал Кузьминой, бронза России в мужской эстафете, 15 подиумов для Фуркада

15 подиумов Фуркада, победа Йоханнеса Бё в масс-старте

Этап в Рупольдинге снова стал ареной битвой двух лучших, на данный момент, биатлонистов планеты – Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё. При этом индивидуальная гонка, которой начался этап, подарила еще несколько интересных результатов, но обошлась без интриги в борьбе за первое место. Фрукад разгромил всех соперников и привез Бё больше минуту только ходом.

Более того на последнем круге, не выдержав длительную дистанцию, норвежец по сути стал, если брать во внимание его темп на предыдущих этапах. Бё не только проиграл Фуркаду, но и уступил вторую строчку чеху Онджею Моравецу, который закрыл все 20 мишеней на стрельбе. Эти пять злосчастных секунд от второго места стоили Йоханнесу Бё первого места в борьбе за Малый хрустальный глобус. По итогм двух гонок у Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё оказалось по 108 очков.

Хотя Бё мог и вовсе оказаться вне пьедестала. Стартовавший под 108-м номером немец Роман Реес стал автором сенсации, отстрелявшись без промахов и заехав на четвертое место. По сути, долгое время Реес шел даже на второй-третий результат, но на последних километрах дистанции сдал, упустив шанс подняться на подиум. Тем не менее, это прекрасный результат молодого немецкого биатлониста.

А вот для короля биатлона Оле Эйнера Бьорнадалена этап в Рупольдинге, похоже, может стать своеобразным Рубиконом. С той лишь разницей, что норвежский ветеран, похоже, «перешел реку» в обратном направлении. Идеально отстрелявшись на двух первых огневых рубежах и показывая неплохой, хотя и далеко не выдающийся ход, Бьорндален провалил две следующие стрельбы, набрав три минуты штрафа. Как итог – только 42-е место и призрачные шансы на Олимпиаду в Пхенчхане.

Отличным результатом удивили чехи, которые тремя представителями заехали в десятку лучших. Как мы уже сказали, Онджей Моравец пришел вторым, Михал Крчмар закончил гонку на пятом месте, а Михал Шлесингр на 8-м. К числу неожиданных результатов можно также отнести 10-е место болгарина Красимира Анева и 13-е латвийца Дмитрия Расторгуевса, который показал третье место по скорости на дистанции, но допустил три промаха.

Если в индивидуальной гонке Фуркад разгромил соперников, то на более короткой дистанции в масс-старте и за день до этого в эстафете на первые роли вышел его главный конкурент – Йоханнес Бё. Об эстафетах мы поговорим ниже, а что касается масс-старта, Мартен Фуркад продолжал лидировать после двух стрельб, но третий огневой рубеж стал определяющим. Йоханнес Бё за 19 секунд закрыл все пять мишеней, тогда как Фуркад получил два круга штрафа.

Фуркад был близок к провалу, вернувшись на последние два круга 15-м, но соревноваться с французом сейчас почти никому не под силу. Отыграв несколько позиций еще до четвертой стрельбы, и закрыв чисто все пять мишеней, Фуркад почти нивелировал отставание от Бё, финишировав вторым менее чем в пяти секундах позади норвежца. Третье и четвертое место заняли еще два француза – Антонин Гигонна и Кантен Фийон Майе.

Если в Оберхофе Фуркад повторил установленный самим же собой мировой рекорд из 13 подиумов подряд, то в Рупольдинге побил его и продлил до 15 подряд, взяв золото и бронзу. Невероятные показатели Мартена, которому попросту нет равных в мировом биатлоне!

Провал Кузьминой, лидерство Маккарайнен

Главной новостью недели у женщин стало заявление чешки Габриэлы Коукаловой. Как и ожидалось, одна из сильнейших биатлонисток планеты не выступит на Олимпийских играх в Пхенчхане и не появится на трассе в этом биатлонном сезоне. Чешка так и не сумела вылечиться от травмы. Но, положа руку на сердце, после того, как Коукалова пропустила Оберхоф, такое решение читалось.

Конечно, пропуск сезона от Коукаловой несколько омрачил настроение болельщиков, но долго горевать не пришлось. Благо, ярких спортсменок и гонок в этом сезоне более чем достаточно и Рупольдинг это снова доказал.

Лидерство словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой казалось неоспоримым после этапа в Оберхофе, настолько уверенно она громила соперниц и была выше всех на голову. Но кто бы мог подумать, что всего через несколько дней Кузьмина так завалится в Рупольдинге.

По сути, крах надежд лидера общего зачета случился еще на первой стрельбе в индивидуальной гонке, когда из-за проблем с винтовкой Кузьмина получила две минуты штрафа. Еще один промах Анастасия добивал на второй лежке. Даже отличная скорость на стрельбе не могла нивелировать такой гандикап. Тем более погодные условия не сулили больших проблем другим участницам, так что сразу пять биатлонисток из первой десятки закончили все четыре огневых рубежа чисто.

Именно чистая стрельба вместе с хорошим, хотя и не выдающимся ходом, позволили итальянке Доротее Вирер прийти первой, опередив Кайсу Маккарайнен на 12 секунд. Финская спортсменка, праздновавшая перед этапом свой день рождения, допустила один промах на первой лежке, который и стоил ей, как оказалось, золотого дубля.

Самая жаркая борьба разгорелась за третье место. Претендовала на бронзу достаточно большая группа спортсменок, а закрепилась на этой позиции украинка Юлия Джима, Но снова, как и у мужчин, поздний стартовый номер помог одному из участников. И если у мужчин немцу Реесу подвинуть Йоханнеса Бё не удалось, то стартовавшая 96-й канадка Розанна Кроуфорд, отстрелявшись в ноль, вытеснила Джиму с подиума. Некоторое время Кроуфорд даже претендовала на серебро, но на последнем круге отстала от темпа Маккарайнен. А вот белоруска Надежда Скардино, финишировав 7-й, в итоге сохранила первое место зачете индивидуальных гонок и выиграла Малый хрустальный глобус.

Кроуфорд также была одной из героинь масс-старта, но канадке банально не хватило сил в концовке. Хотя она закрыла все мишени на всех огневых рубежах, но финишировала только четвертой, пропустив на последнем круге Кайсу Маккарайнен, Лауру Дальмайер и даже Веронику Виткову, у которых было по два круга штрафа. Маккарайнен же в итоге вырвала битву не только у Кроуфорд, но и отцепила на последних метрах дистанции Дальмайе, несмотря на неистовую поддержку Лауры трибунами.

А вот Анастасия Кузьмина снова оказалась в тени, заняв лишь 23-е место. На Кузьмину опять обрушились неудачи на стрельбище и она настреляла на шесть штрафных кругов. В итоге Маккарайнен, взяв золото и серебро в двух гонках при абсолютном провале Кузьминой, сумела отыграть несколько десятков очков, выйти на первое место в общем зачете Кубка мира и даже оторвалась от соперницы на 17 очков.

Бронза России в мужской эстафете, Германия снова сильнейшая в женской

Есть вторая медаль в сезоне! В Оберхофе и мужчины и девушки были близки к тому, чтобы взобраться на подиум, но закончили эстафеты на обидном четвертом месте. Однако уже в Рупольдинге российская мужская четверка, наконец, показала, почему на нее справедливо рассчитывают как на одну из потенциально медальных дисциплин в Пхенчхане.

Залогом успеха стала стабильность на всех четырех рубежах (а куда без этого в эстафете?), а также два сильных последних этапа в исполнении Антона Бабикова и Антона Шипулина, которые на двоих использовали всего один запасной патрон. Тогда как у немцев и австрийцев заключительные этапы сложились не лучшим образом. Отметим также четкую работу Алексея Волкова и Максима Цветкова на двух первых этапах. Они сохранили Россию в числе преследователей и дали необходимую базу Бабикову и Шипулину для подьема на подиум.

Лидерство же, как и полагается, оспаривали между собой норвежцы с Йоханнесом Бё и французы с Мартеном Фуркадом. Франция поставила Фуркада на третий огневой рубеж и Мартен поднял французов на первое место. Однако Норвегия сделала ставку на Йоханнеса Бё на последнем этапе. Как оказалось, не прогадала. Антонин Гугонна не сумел удержать первое место. Надежда была на промахи у норвежца, но Бё использовал только два дополнительных патрона на стойке, а ходом был гораздо быстрее соперника. Таким образом, на этом этапе Йоханнес Бё оставил Фуркада позади, взяв два золота против одного у Фуркада.

У женщин результаты россиянок были не столь радужными. Некоторое время наша команда еще держалась в группе лидеров. Особенно стоит выделить Ульяну Кайшеву, которая после провала в индивидуальной гонке идеально отработала эстафету, не использовав ни одного дополнительного патрона и показав хороший ход. Чуть отбросила команду назад на втором этапе Дарья Виролайнен, использовав четыре дополнительных патрона, и едва не наработавшая на штрафной круг. Что касается Ирины Услугиной и Екатерины Юрловой, они показали средние результаты и в стрельбе и в беге. В итоге только 7-е место.

Победу в женской эстафете снова отпраздновала Германия, которая в Оберхофе неожиданно прервала серию из шести подряд побед. Могли немки оказать без золотых медалей и в Рупольдинге. Италия в лице Лизы Витоцци и Доротеи Вирер была невероятно хороша на первых двух этапах – ноль дополнительных патронов! Лишь быстрые ноги Дениз Херрманн помогли немкам не отпустить соперниц, а на заключительном рубеже Лаура Дальмайер принесла Германии победу в борьбе с Федерикой Санфилиппо.

Третье место благодаря методично уверенной гонке досталось Швеции, которая берет медали вторую эстафету подряд и, судя по всему, имеет хорошие шансы на подиум в Пхенчхане. Шведки опередили Норвегию, а пятое место достаточно неожиданно досталось Польше. Отметим также полный провал украинской четверки, которая считалась одним из претендентов на медали, а в итоге закончила гонку только 11-й.

Российские итоги

О результатах в эстафетах мы уже рассказали выше. Что касается личных дисциплин, то особой радости они не принесли.

Мужчины, конечно, реабилитировались в эстафете, но индивидуальная гонка и масс-старт были полностью провалены. Лучший результат в индивидуалке показал Алексей Волков, который пришел лишь 27-м с одним промахом на первой лежке. В общем, «пришел», это самое подходящее слово для такого результата. Чистым ходом Алексей проиграл лидеру почти четыре минуты.

Антон Шипулин, настреляв на четыре минуты штрафа, не попал даже в 50 лучших. Евгений Гараничев с тремя промахами стал 43-м, а Матвей Елисеев с двумя пришел 45-м. Александр Логинов с пятью промахами закончил гонку 73-м, а результат Юрия Шопина лучше вообще не произносить вслух – семь промахов и 97-е место из 107 участников.

В масс-старте результаты оказались не лучше. Антон Шипулин застрелился еще на первом огневом рубеже, получив три круга штрафа и в итоге с четырьмя промахами пришел к финишу лишь на 15-м месте. Александр Логинов и вовсе насобирал пять штрафных кругов, заняв 27-е место из 30 участников. Сложно сказать, что произошло со стрельбой Шипулина и компании на этом этапе, но ничего хорошего такая нестабильность не сулит.

Девушкам же в принципе похвастаться нечем. Было любопытно проследить за дебютом Ульяны Кайшевой на этапах Кубка мира, и она действительно классно начала индивидуальная гонку, чисто отстрелявшись на первом огневом рубеже и показав очень хорошее время ходом. Дальше… А дальше были проблемы с винтовкой, шесть штрафных минут и общее 89-е место из 99 финишировавших спортсменок.

Лучший результат гонки показала Дарья Виролайнен, не закрывшая всего одну мишень, но солидно проигравшая соперницам на лыжне – 16-е место. Еще хуже с одним промахом бежала Татьяна Акимова, занявшая 21-е место. Ирина Услугина и Виктория Сливко заняли соседние 42-е и 43-е места, имея в активе по два промаха.

В масс-старте от нашей сборной бежали две девушки – Екатерина Юрлова и Дарья Виролавнен, но обе закончили гонку в третьем десятке. Юрлова с тремя промахами стала 22-й, а Вироланен пришла на финиш 26-й с четырьмя кругами штрафа.

Чего ждать от этапа в Антхольц-Антерсельве?

Всего через четыре дня состоится следующий шестой по счету этап Кубка мира сезона 2017/2018. Он же станет последним перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. По сути, генеральной репетицией. Нас ждут спринты и гонки преследования, а также масс-старты.

18 января, четверг, 16:15 — Женщины. Спринт (7,5 км.)

19 января, пятница, 16:15 — Мужчины. Спринт (10 км.)

20 января, суббота, 15:15 — Женщины. Пасьют (10 км.)

20 января, суббота, 17:00 — Мужчины. Пасьют (12,5 км.)

21 января, воскресенье, 14:30 — Женщины. Масс-старт (12,5 км.)

21 января, воскресенье, 16:45 — Мужчины. Масс-старт (15 км.)