Олимпийский чемпион по шорт-треку Захаров взял бронзу ЧЕ в коньках

Россиянинзавоевал бронзу в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, проходящем в Коломне.

Золото взял Ян Блокхейзен из Голландии. Второй результат показал итальянец Андреа Джованнини.

Отметим, что до нынешнего сезона Захаров выступал в шорт-треке, где выигрывал Олимпиаду-2014 в командной гонке.

В женском масс-старте Россия впервые на этом турнире осталась без медалей.

Золото завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида, второй стала ее соотечественница Франческа Беттроне, третьей — Франческа Герцог из Австрии.

Лучшая из россиянок — Виктория Филюшкина — заняла седьмое место.

Последняя гонка чемпионата Европы принесла голландцам победу в медальном зачете — 6 золотых медалей, 4 серебряных и 4 бронзовых против 5-6-3 у России.

Россияне завоевывали награды в 13 гонках первенства из 14, без медалей для хозяев соревнований остался только женский масс-старт.