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    Олимпийский чемпион по шорт-треку Захаров взял бронзу ЧЕ в коньках

    Коньки
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    Руслан Захаров
    На фото:Руслан Захаров
    Россиянин Руслан Захаров завоевал бронзу в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, проходящем в Коломне.

    Золото взял Ян Блокхейзен из Голландии. Второй результат показал итальянец Андреа Джованнини.

    Отметим, что до нынешнего сезона Захаров выступал в шорт-треке, где выигрывал Олимпиаду-2014 в командной гонке.

    В женском масс-старте Россия впервые на этом турнире осталась без медалей.

    Золото завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида, второй стала ее соотечественница Франческа Беттроне, третьей — Франческа Герцог из Австрии.

    Лучшая из россиянок — Виктория Филюшкина — заняла седьмое место.

    Последняя гонка чемпионата Европы принесла голландцам победу в медальном зачете — 6 золотых медалей, 4 серебряных и 4 бронзовых против 5-6-3 у России.

    Россияне завоевывали награды в 13 гонках первенства из 14, без медалей для хозяев соревнований остался только женский масс-старт.

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