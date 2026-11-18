Александр Овечкин остался без голов в 14-м матче регулярного чемпионата НХЛ подряд и повторил личный антирекорд, установленный в сезоне-2023/24. В ночь на 18 ноября «Вашингтон» уступил «Тампе» на выезде (2:5), а капитан «Кэпиталз» нанёс один бросок в створ и не набрал очков.

Александр Овечкин globallookpress.com

Такое было только в 2023-м

Прежде Овечкин лишь однажды оставался без заброшенных шайб в 14 встречах НХЛ подряд — в ноябре и декабре 2023-го. Та серия прервалась на 15-м матче победным голом в овертайме в ворота «Коламбуса». До того худшим результатом Ови были 10 игр без голов в феврале и марте 2017-го.

О нынешнем спаде LiveSport.Ru писал ещё 4 ноября, когда безголевая серия достигла девяти встреч. С тех пор капитан «Вашингтона» провёл ещё пять, но забить так и не смог.

Единственную шайбу в этом сезоне Овечкин забросил в ворота «Сиэтла» в ночь на 12 октября, когда «Вашингтон» проиграл дома 3:5. После 19 матчей у 41-летнего форварда пять очков — гол и четыре передачи. Предыдущий регулярный чемпионат он закончил с 32 шайбами.

Александр Овечкин globallookpress.com

До рекорда Гретцки с учётом плей-офф всё ещё девять шайб

В регулярных чемпионатах у Овечкина 930 голов — предыдущий рекорд Уэйна Гретцки (894) он превзошёл ещё в апреле 2025-го. Однако по сумме регулярки и плей-офф канадец всё ещё впереди: 1016 шайб против 1007. Для повторения этой отметки Александру нужно забить ещё девять раз, для абсолютного рекорда — десять.

И успеть обязательно нужно до конца текущего сезона, потому что он станет для россиянина последним в НХЛ: летом он продлил контракт с «Вашингтоном» ещё на год, а 5 октября объявил о решении завершить выступления в лиге после сезона-2026/27.

Следующий шанс — против «Баффало»

Поражение от «Тампы» стало для «Вашингтона» третьим подряд: у хозяев дубль оформил Джейк Гюнцель, а Никита Кучеров отдал две результативные передачи. С 20 очками за 19 игр команда Овечкина занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут дома против «Баффало» в ночь на 20 ноября, начало — в 03:00 мск. Если Ови снова останется без гола — серия станет единолично самой длинной в его карьере.