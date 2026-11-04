Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ до девяти матчей. В ночь на 4 ноября нападающий «Вашингтона» остался без результативных действий в домашней встрече с «Далласом», которую «Кэпиталз» проиграли 5:6.

Александр Овечкин globallookpress.com

Шестая такая серия за карьеру

Овечкин в шестой раз за карьеру не забивает как минимум девять встреч подряд в регулярных чемпионатах. Только дважды серия без заброшенных шайб затягивалась дольше: до 10 матчей в сезоне-2016/17 и до 14 — в сезоне-2023/24.

Ещё три девятиматчевых отрезка без голов пришлись на сезоны-2008/09, 2010/11 и 2025/26. За текущую серию россиянин нанёс 15 бросков в створ — в среднем менее двух за игру.

После 14 матчей сезона у 41-летнего капитана «Кэпиталз» четыре очка: одна шайба и три передачи. При этом последние шесть матчей он завершил вообще без результативных действий. На счету Овечкина по-прежнему 1007 голов в НХЛ с учётом плей-офф: до повторения абсолютного рекорда Уэйна Гретцки остаётся девять шайб.

«Вашингтон» почти отыгрался с 0:4

Против «Далласа» Овечкин провёл на льду 17 минут 26 секунд — максимальное игровое время для него в нынешнем сезоне. Россиянин нанёс два броска в створ и не поучаствовал ни в одном из пяти голов своей команды.

Ну а «Вашингтон» проигрывал 0:4 уже к 26-й минуте — во втором периоде Джейсон Робертсон оформил натуральный хет-трик за 5 минут 20 секунд. Хозяева вернулись в игру и почти догнали соперника — за минуту до сирены «Кэпиталз» уступали 5:6, однако на большее команду Овечкина не хватило.

Что будет дальше?

7 ноября «Вашингтон» примет «Флориду» в регулярном чемпионате НХЛ. Начало встречи — в 20:30 МСК. Если Овечкин снова не забьёт, он повторит вторую по продолжительности безголевую серию в своей карьере.