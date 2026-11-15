Коннор Макдэвид набрал 50-е очко в сезоне НХЛ, отдав голевую передачу Эвану Бушару в гостевом матче с «Торонто». Шайба Бушара оказалась единственной во встрече — «Эдмонтон» выиграл 1:0, а Макдэвид продлил результативную серию до 21 матча. Он набирал очки в каждой игре этого сезона.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

До Макдэвида так быстро 50 очков набирали только четверо

У капитана «Ойлерс» 11 голов и 39 передач в 21 матче сезона. Отрыв от второго места в бомбардирской гонке — космос: сейчас его занимает одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, у которого 38 очков, третьим идёт Кирилл Капризов с 37.

До Макдэвида 50 очков за 21 матч или быстрее в НХЛ набирали только Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Берни Николлс и Майк Босси, в этом столетии — никто. Ну а сам Коннор идёт на рекордной для себя результативной серии — ещё никогда он не совершал результативные действия в 21 игре кряду.

Макдэвид в матче с «Торонто» nhl.com

Гретцки четырежды набирал 200 очков, Лемье не хватило одного

С этого сезона в регулярке 84 матча, и Макдэвид набрал свои 50 очков ровно за четверть дистанции: если он выдержит этот темп, то закончит сезон ровно с 200 очками. Сейчас его лучший результат в карьере — 153 в сезоне-2022/23.

Уэйн Гретцки — единственный хоккеист в истории НХЛ, добиравшийся до отметки в 200 очков, причём сделал он это целых четыре раза — все в составе «Эдмонтона». В последний раз это произошло в сезоне-1985/86, когда он установил вечный рекорд НХЛ — 215 очков. Три года спустя ближе всех к этой отметке подобрался Марио Лемье, набрав 199 баллов за 76 матчей.

Двое бывших партнёров Гретцки по «Эдмонтону» — Яри Курри и Эса Тикканен — верят, что Макдэвиду по силам повторить достижение другого великого канадца.

«Не вижу причин, почему бы он не смог. Мне даже в голову ничего не приходит. Бывает, что он немного сбавляет обороты, но потом снова возвращается на свой уровень», — сказал Курри в разговоре с NHL.com. Тикканен считает, что ближе к концу регулярки держать такой темп будет сложнее, но у Макдэвида есть шансы, если он продолжит стабильно играть без травм.