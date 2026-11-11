Судьба Леонида Тамбиева в московском «Динамо» окончательно решена. По данным «СЭ», в ближайшее время 56‑летний специалист всё‑таки будет отправлен в отставку, а команду возглавит новый главный тренер.

Леонид Тамбиев globallookpress.com

Ротенберг принял окончательное решение

По данным источника, вчера, 10 ноября, ясность по будущему Тамбиева появилась после встречи куратора клуба Аркадия Ротенберга с хоккеистами и персоналом.

Команда отправилась на выезд без Тамбиева

Сегодня, 11 ноября, «Динамо» сыграет в гостях против СКА в Санкт‑Петербурге в 19:30 (мск) — и вновь без Тамбиева у руля. Обязанности главного тренера продолжает исполнять Олег Ореховский, который ранее в штабе отвечал за работу с защитниками.

Тамбиев смотрит в сторону выхода globallookpress.com

Отстранение Тамбиева от должностных обязанностей «Динамо» официально подтвердило 9 ноября, не обозначив изначально сроков решения. Поводом послужило поражение от нижегородского «Торпедо» со счётом 3:4, после которого у тренера произошёл конфликт с болельщиками. Позднее специалист публично принёс извинения поклонникам команды.

Отработал чуть более полугода

Леонид Тамбиев возглавил «Динамо» в апреле 2026 года, заключив двухлетний контракт. До этого он руководил «Адмиралом», а в концовке сезона‑2025/26 входил в тренерский штаб СКА. В текущем регулярном чемпионате бело‑голубые под его руководством одержали лишь 10 побед в 26 матчах, набрав 25 очков, и сейчас занимают 9‑е место в Западной конференции КХЛ.