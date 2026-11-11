Судьба Леонида Тамбиева в московском «Динамо» окончательно решена. По данным «СЭ», в ближайшее время 56‑летний специалист всё‑таки будет отправлен в отставку, а команду возглавит новый главный тренер.

Леонид Тамбиев
Леонид Тамбиев globallookpress.com

Ротенберг принял окончательное решение

По данным источника, вчера, 10 ноября, ясность по будущему Тамбиева появилась после встречи куратора клуба Аркадия Ротенберга с хоккеистами и персоналом.

Команда отправилась на выезд без Тамбиева

Сегодня, 11 ноября, «Динамо» сыграет в гостях против СКА в Санкт‑Петербурге в 19:30 (мск) — и вновь без Тамбиева у руля. Обязанности главного тренера продолжает исполнять Олег Ореховский, который ранее в штабе отвечал за работу с защитниками.

Тамбиев смотрит в сторону выхода
Тамбиев смотрит в сторону выхода globallookpress.com

Отстранение Тамбиева от должностных обязанностей «Динамо» официально подтвердило 9 ноября, не обозначив изначально сроков решения. Поводом послужило поражение от нижегородского «Торпедо» со счётом 3:4, после которого у тренера произошёл конфликт с болельщиками. Позднее специалист публично принёс извинения поклонникам команды.

Отработал чуть более полугода

Леонид Тамбиев возглавил «Динамо» в апреле 2026 года, заключив двухлетний контракт. До этого он руководил «Адмиралом», а в концовке сезона‑2025/26 входил в тренерский штаб СКА. В текущем регулярном чемпионате бело‑голубые под его руководством одержали лишь 10 побед в 26 матчах, набрав 25 очков, и сейчас занимают 9‑е место в Западной конференции КХЛ.