Известный канадский нападающий Эвандер Кейн продолжит карьеру в КХЛ, сообщил агент Дэн Мильштейн. Он даже назвал имя его потенциального клуба — им стала «Сибирь».

Эвандер Кейн (слева) globallookpress.com

Говорили о Кучерове, а стало известно будущее Кейна

Это произошло на недавней пресс‑конференции, где Кейна спросили о будущем Никиты Кучерова, отказавшегося подписывать новый контракт с «Тампой‑Бэй». После ответов на вопросы про россиянина он рассказал, что Эвандер точно продолжит карьеру в КХЛ.

Несмотря на свои 35 лет, Кейн ещё на хорошем счету в НХЛ: в минувшем сезоне за «Ванкувер» он набрал 30 очков в 71 игре, а ранее был полезным дополнением Коннора Макдэвида в «Эдмонтоне». Пусть Эвандер — не такой именитый хоккеист, как его однофамилец Патрик, и Кубка Стэнли в его портфолио нет, но долгое время Кейн считался звездой НХЛ.

Летом клубы КХЛ запрашивали информацию о нападающем

Впервые о Кейне в разрезе КХЛ заговорили перед началом этого сезона, когда «Ак Барс», лишившийся Александра Барабанова, Нэйтана Тодда и Ильи Сафонова, искал усиление. Казанский приценивался к форварду, а также к Владимиру Тарасенко и Евгению Дадонову, но в итоге подписали контракт с Кевином Хейсом. Этот союз оказался недолговечным: соглашение расторгли уже после 6 проведенных встреч.

Эвандер Кейн globallookpress.com

Несмотря на появившиеся средства и совершенный трансфер Дениса Зернова из ЦСКА, Кейн, по некоторым данным, уже не просит 2 млн долларов, как летом и согласен на сумму вдвое меньше с учётом бонусов. Это сумма, которую может позволить себе не только «Ак Барс».

Всплывал вариант и с «Трактором», а сам форвард и его агенты не против были перебраться в СКА. Но в Питере сейчас нет под потолком зарплат, ни свободных вакансий в атаке, а новый главный тренер клуба Андрей Разин хочет в первую очередь разобраться с действующими игроками. В итоге фаворитом в борьбе за Кейна довольно неожиданно стала «Сибирь».

Тяжёлый характер

Новосибирцы при этом сильно рискуют: по откровениям бывших партеров, деливших с Кейном раздевалку в «Сан‑Хосе», Эвандера просто ненавидели. В Новосибирске до недавнего времени был похожий персонаж — Тейлор Бек, ровесник Кейна, которого отправили в Барнаул за вечное недовольство и травмы. Контракт с ним «Сибирь» вот‑вот расторгнет, высвободив деньги под Кейна. Ещё около 30 миллионов рублей появились ранее после расторжения соглашения с Евгением Кузнецовым.

Хуже Кейн вряд ли сделает, если только не подерутся с главным тренером, а вот вытащить «Сибирь» в плей‑офф он способен. В 2012 году темнокожий нападающий играл в минском «Динамо» в КХЛ, набрав 2 очка в 12 играх.