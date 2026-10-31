Нападающий Вячеслав Основин заключил полноценный контракт с тольяттинской «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вячеслав Основин globallookpress.com

Двустороннее соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее игрок находился в расположении волжан по пробному договору. В двух матчах за тольяттинскую команду Основин отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «+1».

За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард принял участие в 627 матчах, в которых набрал 208 (104+104) очков. Ранее Основин выступал за «Трактор», ЦСКА, «Сибирь», «Ак Барс», «Салават Юлаев», минское «Динамо» и дальневосточный «Адмирал».