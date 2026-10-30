«Шанхайские Драконы» дома уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:4.

Тайс Томпсон globallookpress.com

На 11-й минуте Владислав Барулин вывел хозяев вперед. На 21-й минуте Бреннан Менелл удвоил преимущество «драконов». Но «Барыс» смог отыграться — дважды отличился Тайс Томпсон на 40-й и 41-й минутах. Асанали Саркенов на 55-й минуте забросил третью шайбу «Барыса», а на 60-й минуте Тайс Томпсон оформил хет-трик и принес астанчанам победу.

Статистика матча 20 Удары в створ 34

«Барыс» набрал 25 очков и поднялся на третье место в Восточной конференции, «Шанхай» с 26 баллами опустился на шестую строчку в турнирной таблице Запада.