«Сибирь» с 19 очками занимает девятое место в Восточной конференции.

«Неплохое начало первого периода, много моментов создавали. Хотелось бы, чтобы реализация подтягивалась, уверенность росла. К сожалению, не забили в большинстве, хотя попыток много было. В третьем периоде соперник побежал отыгрываться, поэтому уделили внимание средней и своей зоне. Здорово, что Антон Красоткин подтащил. Хорошая командная победа», — приводит слова Люзенкова «Чемпионат» .

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу команды над «Металлургом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

3.42

Прогнозы•Завтра 19:10 «Динамо» Минск — «Трактор». Прогноз и ставка Челябинцы заберут очки у «зубров» в Минске

Хоккей• Сегодня 18:00 «Сибирь» — «Металлург»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей• Сегодня 15:43 «Динамо» Тамбиеву не по зубам. Теперь бело-голубые позовут Ларионова?

Хоккей• Вчера 21:25 «Динамо» Минск — «Барыс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей• Вчера 21:22 «Ак Барс» — «Авангард»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей• 26/10/2026 09:40 Неделя КХЛ: Рекорд Белозерова в «Нефтехимике», тысячный матч Панина, конец серии ЦСКА

Хоккей• 24/10/2026 15:39 «Металлургу» на заметку: Ротенберг, Фёдоров и другие наставники-дебютанты топ-клубов КХЛ

Хоккей• 19/10/2026 08:31 Неделя КХЛ: Разин возглавил СКА, Ларионов — без клуба, историческая победа «Лады», первый хет-трик Маклауда

Хоккей• 18/10/2026 20:19 Разин вместо Ларионова: как решения «Металлурга» и СКА перевернули сезон в КХЛ

Хоккей• 18/10/2026 15:58 Обрусели: защитник ЦСКА, форвард «Спартака» и ещё 3 легионера из КХЛ, ставших россиянами

Выбор читателей

Футбол• 23/10/2026 15:11 Не потянул: 6 вариантов для Сауся после «Спартака»

Футбол• 26/10/2026 18:08 Трансферный дайджест. 20 — 26 октября

Футбол• 25/10/2026 19:28 ЦСКА смял «Спартак» на старте и не подпустил к камбэку: Глебов, Мусаев и Бориско решили дерби

Футбол• 26/10/2026 02:30 Моуринью выиграл класико у Флика! «Реал» провёл лучший матч сезона и остановил безупречную «Барсу»

Футбол• 23/10/2026 11:50 Кто топит «Манчестер Юнайтед»: бессильный Каррик, токсичные боссы или безвольный состав

Самое интересное

Игры• 26/06/2026 21:02 GTA 6: все, что стало известно после масштабного анонса Rockstar

Бои• 26/06/2026 14:33 Провал Топурии и Пимблетта, крах Чимаева — фавориты стали проигрывать слишком часто

Футбол• 26/06/2026 04:22 Мбаппе vs Холанн: Почему их дуэли далеко до Месси vs Роналду

Футбол• 25/06/2026 20:05 Секрет популярности «Vamos»: как одно испанское слово покорило мировой футбол