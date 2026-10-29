Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу команды над «Металлургом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Неплохое начало первого периода, много моментов создавали. Хотелось бы, чтобы реализация подтягивалась, уверенность росла. К сожалению, не забили в большинстве, хотя попыток много было. В третьем периоде соперник побежал отыгрываться, поэтому уделили внимание средней и своей зоне. Здорово, что Антон Красоткин подтащил. Хорошая командная победа», — приводит слова Люзенкова «Чемпионат».
«Сибирь» с 19 очками занимает девятое место в Восточной конференции.