Генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос планирует пролонгировать соглашение с нападающим Дрейком Батерсоном, однако установил жесткий потолок по окладу хоккеиста на отметке в 9 миллионов долларов за сезон. Об этом информирует ресурс NHL Rumour Report.

Дрейк Батерсон
Дрейк Батерсон globallookpress.com

По сведениям источника, при обсуждении условий нового контракта стороны будут ориентироваться на недавние сделки Алекса Така с «Вашингтон Кэпиталз» (10,5 миллиона долларов в год) и Адриана Кемпе с «Лос-Анджелес Кингз» (10,625 миллиона долларов). Боссы канадского клуба рассчитывают сбить цену и уложиться в меньшую сумму. Действующий договор 28-летнего канадца с зарплатой 4,975 миллиона долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард продемонстрировал высокую продуктивность, набрав 71 (33+38) результативный балл в 79 сыгранных матчах.