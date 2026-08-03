Генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос планирует пролонгировать соглашение с нападающим Дрейком Батерсоном, однако установил жесткий потолок по окладу хоккеиста на отметке в 9 миллионов долларов за сезон. Об этом информирует ресурс NHL Rumour Report.

Дрейк Батерсон globallookpress.com

По сведениям источника, при обсуждении условий нового контракта стороны будут ориентироваться на недавние сделки Алекса Така с «Вашингтон Кэпиталз» (10,5 миллиона долларов в год) и Адриана Кемпе с «Лос-Анджелес Кингз» (10,625 миллиона долларов). Боссы канадского клуба рассчитывают сбить цену и уложиться в меньшую сумму. Действующий договор 28-летнего канадца с зарплатой 4,975 миллиона долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард продемонстрировал высокую продуктивность, набрав 71 (33+38) результативный балл в 79 сыгранных матчах.