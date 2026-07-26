Нападающий Патрик Кейн обратился к фанатам «Детройта» после своего перехода в «Чикаго».

Патрик Кейн globallookpress.com

«Спасибо Крису Иличу, Стиву Айзерману, всем тренерам, партнёрам по команде, менеджерам по экипировке и всем в организации за то, что сделали Детройт особенным местом для меня и моей семьи за последние несколько сезонов.

Наконец, болельщикам — вау, что могу сказать? Поддержка, которую я чувствовал, была невероятной. Забить свой 500-й гол и набрать 1375-е очко перед вами — это было идеально. Спасибо за всю вашу любовь. Извините, что мы не смогли преодолеть барьер и попасть в плей-офф. Это то, чего все хотели.

Для меня было честью играть за "Ред Уингз", наслаждался каждой минутой. Быть частью легендарной франшизы и быть тепло принятым — это то, что моя семья и я никогда не забудем. Спасибо, Детройт!», — цитирует Кейна Yahoo.

В минувшем сезоне форвард провел за «Детройт» 67 матчей, забросил 16 шайб и сделал 41 голевую передачу.