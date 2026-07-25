Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон сообщил, что клуб рассматривает возможность заключения краткосрочного символического соглашения с экс-капитаном команды Джонатаном Тэйвзом.

Джонатан Тэйвз globallookpress.com

Данный шаг позволит титулованному нападающему официально завершить профессиональную карьеру в качестве действующего игрока «Чикаго». Напомним, 38-летний канадский форвард объявил о завершении выступлений 19 июня текущего года. В составе «Блэкхоукс» Тэйвз трижды становился обладателем Кубка Стэнли

«Мы бы очень хотели, чтобы Джонатан вернулся. Мы уже делали это с Марианом Госсой. Ничего ещё не решено, но я думаю, что мы, скорее всего, пойдём по этому пути. Его возвращение вместе с Кейном было бы захватывающим событием — снова видеть их обоих в качестве игроков "Блэкхоукс". Я не знаю никаких конкретных планов. Уверен, у нас будут новости, когда мы сделаем объявление», — цитирует Дэвидсона сайт НХЛ.