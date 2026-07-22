Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский прокомментировал подписание нового соглашения с защитником команды Артемом Сериковым.

Антон Марчинский — спортивный директор «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Сериков пришел в клуб как защитник третьей пары и за два с небольшим года стал важной частью команды и лидером обороны. Поэтому продление контракта — это часть долгосрочной стратегии. Артём не перестает прогрессировать и способен стать одним из лучших хоккеистов своего амплуа в лиге.

Также не могу не отметить, что ранее был продлён контракт с напарником Артёма, Ильёй Пастуховым. Он игрок немного другого стиля, но также является важной частью команды», — сказал Марчинский пресс-службе «Нефтехимика».

В минувшем сезоне Сериков провел за «волков» 72 матча, забросил 5 шайб и сделал 20 голевых передач.