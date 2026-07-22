Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Сергей Коньков высказался о переходе Александра Барабанова из «Ак Барса» в «Автомобилист».

Александр Барабанов globallookpress.com

«Нет ли ощущения, что в Екатеринбурге переплатили за Барабанова? А какого свободного агента вы можете назвать, кто сейчас мог бы перейти в "Автомобилист" и при этом лучше Александра Барабанова?

Никита Гусев? Гусев и Барабанов разные игроки по объёму выполняемой работы. Кудашов хорошо знает Гусева и прекрасно понимает, что Барабанов будет полезнее для его команды, потому что сейчас "Автомобилисту" нужны результаты. Гусев, безусловно, может выполнять свою роль. Но не могу сказать, что он одинакового плана с Барабановым игрок.

Барабанов способен "унести" 100 миллионов за сезон? Неужели вы хотите бесплатно привести игрока высокого класса. Иногда лучше переплатить деньги за таких игроков, вокруг которых можно собирать коллектив», — цитирует Конькова «Матч ТВ».

Напомним, что Барабанов подписал 2-летний контракт с «Автомобилистом» с зарплатой в 100 млн рублей без учета бонусов. Также в соглашении предусмотрены бонусы за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ — 50 миллионов.