Казанский «Ак Барс» объявил об уходе из клуба нападающего Дмитрия Яшкина.

Дмитрий Яшкин globallookpress.com

«Благодарим Диму за игру, самоотдачу, вклад в победы и незабываемые эмоции! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанцев в Telegram‑канале.

33‑летний хоккеист принял решение не продлевать истекающий контракт. За Казань Яшкин отыграл три последних сезона.

Три дня назад, 13 июля, президент «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук рассказал, что Яшкин станет игроком его клуба. В прошлом сезоне нападающий провёл 79 матчей и набрал в них 42 (25+17) очка.