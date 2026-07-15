Минувший соревновательный год-2025/26 Манта провел в составе «Питтсбург Пингвинз», где продемонстрировал высокую результативность. В рамках регулярного чемпионата НХЛ нападающий принял участие в 81 матче и записал на свой счет 64 очка, забросив 33 шайбы и сделав 31 голевую передачу.

Как сообщает пресс-служба американской франшизы, трудовое соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два сезона. Общая стоимость контракта составила 9,5 миллиона долларов, а средний годовой оклад хоккеиста составит 4,75 миллиона долларов.

Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» официально объявил о подписании контракта с канадским нападающим Энтони Мантой.

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