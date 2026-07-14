Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» официально объявил о заключении соглашения с финским нападающим Оливером Суванто.

Оливер Суванто globallookpress.com

Трудовой договор с 17-летним форвардом носит статус контракта новичка и рассчитан на три сезона. По финансовым условиям игрок будет получать 1,075 миллиона долларов за сезон в случае выступлений в НХЛ, а его оклад в Американской хоккейной лиге (АХЛ) составит 87,5 тысячи долларов. Предстоящий игровой год-2026/27 Суванто проведет на родине, где продолжит развиваться на правах аренды в составе финского клуба «Таппара».

Напомним, что молодой и перспективный хоккеист пополнил систему столичной американской франшизы совсем недавно. «Вашингтон» выбрал финского нападающего под высоким 18-м общим номером в первом раунде на драфте юниоров НХЛ 2026 года.